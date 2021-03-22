قتلى في هجوم انتحاري في الصين

افادت مصادر اعلامية صينية نقلا عن الشرطة ان انتحاريا فجر نفسه بواسطة عبوة ناسفة في مدينة جوانزو جنوب البلاد اليوم الاثنين مما اسفرعن سقوط قتلى وجرحى

ووفق المصادر فان الحصيلة الاولية هي 4 قتلى بالاضافة الى الانتحاري

وقالت الشرطة المحلية في بيان على حسابها الرسمي بموقع "ويبو" إن خمسة آخرين أصيبوا جراء الانفجار الذي وقع في مبنى بمنطقة مينتينج عند الساعة العاشرة صباحا.

عمل تخريبي

وأضافت الشرطة "تم نقل جميع المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتجري التحقيقات الآن في الواقعة" مشيرة إلى أن الدلائل الأولية تظهر أن المشتبه فيه رجل من السكان المحليين يدعى "هو" ويبلغ من العمر 59 عاما، وقد لقي حتفه في موقع الحادث.

ووصفت تقارير إعلامية محلية المبنى بأنه "مقر للجنة محلية"، كما وصفت وكالة أنباء "شينخوا" الانفجار بأنه عمل تخريبي.