قتلى وجرحى بانفجار حافلة جنود سوريين في دمشق

قتل جندي سوري واصيب 11 اخرين بانفجار عبوة ناسفة مزروعة مسبقا في حافلة مبيت عسكرية في مدينة دمشق بالقرب من دوار الجمارك”.

وأفادت وكالة “سانا” السورية نقلا عن مصدر عسكري إلى أنه “حوالي الساعة 7:25 من صباح اليوم 15 فبراير 2022 انفجرت عبوة ناسفة مزروعة مسبقا ضمن حافلة مبيت عسكرية في مدينة دمشق بالقرب من دوار الجمارك ما أدى إلى استشهاد جندي وجرح 11 آخرين”.

وفي أكتوبر الماضي، قتل 14 جنديا وأصيب آخرون "بتفجير عبوتين ناسفتين تم لصقهما في حافلة مبيت عسكرية عند جسر الرئيس بدمشق" وفككت وحدات الهندسة عبوة ثالثة كانت مزروعة في المكان وقد تبنت جماعة سرايا قاسيون الهجوم.

وتعهدت "سرايا قاسيون" بمواصلة عملياتها "النوعية داخل مناطق سيطرة الحكومة ردا على ما وصفته بـ"المجازر اليومية التي يرتكبها النظام وميليشياته... في الشمال المحرر"