فيديو: قصف السفارة الاميركية في بغداد

اعلنت مصادر امنية عراقية عن تعرض السفارة الاميركية داخل المنطقة الخضراء المحصنة في بغداد الى قصف بواسطة قذائف الكاتيوشا من دون الاعلان عن خسائر
ووفق تقارير فقد فعلت السفارة العراقية المنظومة الصاروخية "السيرام " لصد الهجوم الذي انطلق من منطقة كرارة الدورة في بغداد
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وكانت قاعدة عسكرية عراقية يتواجد فيها قوات ومستشارين اميركيين بالقرب من مطار بغداد الدولي تعرضت بداية الشهر الجاري لهجوم صاروخي لم يسفر عن اصابات
تعزيز التواجد العسكري الاميركي
وكانت تقارير اعلامية عراقية قد تحدثت عن استغلال الولايات المتحدة للانشغال السياسي في البلاد حيث قامت بتعزيز تواجدها العسكري، وقد اكد الخبير الامني والسياسي، كاظم الحاج،لوكالة المعلومة الاخبارية ان القوات الامريكية عملت على تعزيز تواجدها العسكري ضمن قاعدتي عين الاسد في الانبار وحرير في اربيل، مستغلة بذلك انشغال القوى السياسية في انعقاد الجلسات الاولى للبرلمان وملف تشكيل الحكومة المقبلة.
واضاف ان “دخول الارتال العسكرية الامريكية واللوجستية سواء كانت من الكويت او الاردن أو سوريا إلى القواعد العسكرية الاميركية مستمر خلال الايام القليلة الماضية، وله مهام عديدة متهما اياها بـ دعم المجاميع الارهابية وايجاد مخطط ارهابي جديد لتنفيذه”.
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