فيديو: قصف السفارة الاميركية في بغداد

اعلنت مصادر امنية عراقية عن تعرض السفارة الاميركية داخل المنطقة الخضراء المحصنة في بغداد الى قصف بواسطة قذائف الكاتيوشا من دون الاعلان عن خسائر

ووفق تقارير فقد فعلت السفارة العراقية المنظومة الصاروخية "السيرام " لصد الهجوم الذي انطلق من منطقة كرارة الدورة في بغداد

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وكانت قاعدة عسكرية عراقية يتواجد فيها قوات ومستشارين اميركيين بالقرب من مطار بغداد الدولي تعرضت بداية الشهر الجاري لهجوم صاروخي لم يسفر عن اصابات

تعزيز التواجد العسكري الاميركي