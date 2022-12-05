محمد بن زايد يصل قطر في اول زيارة منذ تسلمه منصبه

وصل الى الدوحة اليوم الاثنين، الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد، في زيارة رسمية تلبية لدعوة من أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في اول زيارة للرئيس الاماراتي الى الدوحه منذ تسلمه مقاليد الحكم في 14 ايار/ مايو 2022 في أحدث شكل للتقارب بين البلدين الخليجيين.

وكان الشيخ تميم بن حمد آل ثاني كان في مقدمة مستقبلي الرئيس محمد بن زايد وفق ما اكدت وكالة الأنباء القطرية (قنا)، مشيرة الى وجود شخصيات كبيرة في فريق المستقبلين للضيف الاماراتي

ويرافق رئيس الإمارات، مستشار الأمن الوطني الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، ونائب رئيس مجلس الوزراء منصور بن زايد آل نهيان، والشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، ومستشار ديوان الرئاسة الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان

سمو الأمير المفدى يتقدم مستقبلي أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، لدى وصوله الصالة الأميرية بمطار حمد الدولي. #قطر #الإمارات https://t.co/s0v6CENgEJ pic.twitter.com/m7kTV6y9Lp — الديوان الأميري (@AmiriDiwan) December 5, 2022



من جهتها نقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، إن الزيارة "تأتي انطلاقاً من العلاقات الأخوية التي تربط البلدين وشعبيهما الشقيقين".

والتقى تميم وين زايد لاول مرة بعد الازمة الخليجية على هامش افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية بالعاصمة بكين، في فبراير 2022، حيث كان الاخير ولياً لعهد أبوظبي

ولم يحضر الرئيس الاماراتي افتتاح بطولة كأس العالم واناب عنه نائبه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي

ومنتصف مايو الماضي، زار أمير قطر دولة الامارات معزيا برئيسها الراحل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.