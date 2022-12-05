محمد بن سلمان يعلن جزيرة سندالة وجهة سياحية بحرية فاخرة

اعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عن ان جزيرة سندالة ستكون أولى وجهات مدينة نيوم للسياحة البحرية الفاخرة ونوادي اليخوت على البحر الأحمر
جزيرة سندالة: أهم التجارب العالمية في الضيافة
وقال الامير محمد بن سلمان ان جزيرة سندالة ستبدأ باستقبال الزائرين في مطلع العام 2024م، واكد انها ستقدم موسماً جديداً في جدول رحلات اليخوت الفاخرة والإبحار لافتا الى ان جزيرة سندالة ستقدم واحدة من أهم التجارب العالمية في الضيافة
ووفق المعطيات فقد تم تصميم جزيرة سندالة لتكون البوابة الرئيسة للرحلات البحرية والكروز في البحر الأحمر حيث تبدأ الجزيرة في استقبال الزائرين مطلع العام 2024م.
حقائق عن جزيرة سندالة
- تقع جزيرة "سندالة" في البحر الأحمر
- اقيمت مساحة إجمالية تقارب 840 ألف متر مربع
- سيتم تطويرها لتقدم موسماً جديداً لليخوت يمثل وجهة جذب عالمية
- يستحدث مشروع جزيرة سندالة 3500 وظيفة
- تضم جزيرة سندالة مرسىً مع 86 رصيفاً بحرياً
- ستوفر جزيرة سندالة 413 غرفة فندقية و333 من الشقق الفندقية الراقية
- ستجمع الجزيرة عدد من المتاجر الفاخرة والمصممة خصيصاً
- توفر ارضا للجولف مساحتها 6,474 ياردة (5,920 متراً)، تتكون من ملعبين عالميين
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