عاجل: مصرع عالم الصواريخ الإيراني د. أيوب انتظاري بظروف غامضة

قالت مصادر متطابقة ان الدكتور ايوب انتظاري عالم الصواريخ الايراني لقي مصرعه في ظروف غامضة في حادثة هي الثالثة في البلاد خلال ايام قليلة

وتفيد الأنباء بأن الدكتور أيوب انتظاري، المتخصص في تطوير الطائرات المسيّرة، والصواريخ فارق الحياة نتيجة ما وُصف بالتسمم الغذائي. وتحدثت بعض المصادر الإعلامية غير الرسمية عن احتمال تعرضه لعملية اغتيال.

وحسب التقارير فإن العالم في مجال الصواريخ، أيوب انتظاري، الحاصل على درجة الدكتوراه في هندسة الطيران من جامعة شريف للتكنولوجيا في طهران، توفي يوم الثلاثاء.

وفقا لما ورد كان انتظاري يعمل في مركز برديس الجوفضائي بمدينة يزد وسط إيران، وينشط هذا المركز في مجال تطوير الصواريخ والطائرات المسيرة.

وحسب ما جاء على إحدى المنصات "كان انتظاري يعمل على مشاريع كبرى في مجال الجو فضاء، ويقال إنه توفي نتيجة للتسمم، إلا أن أقاربه يؤكدون أنه لم يأكل طعاما مختلفا عنهم، وخلال الليلة قبل وفاته لم يعانِ من أي مرض، ورئيس مؤسسة برديس ذكر احتمال تعرضه لاغتيال".

وكانت قناة إيران أنترناشيونال قد كشفت عن مقتل القيادي في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني إسماعيل زاده في كرج يوم الاثنين الماضي.

وأضاف المصدر أن القيادي بالوحدة 840 في فيلق القدس توفي إثر سقوطه من فوق سطح منزله، بينما أبلغت عائلة أنه انتحر بسبب مشاكل نفسية رافقت انفصاله عن زوجته. وأشارت مصادر مطلعة إسماعيل زادة مقرب من صياد خدائي الذي قتل في هجوم أمام منزله الشهر الماضي.

ويُذكر أن معلقِين صحفيين اسرائيلين أشاروا مؤخرا الى تغيير استراتيجي في سياسة كيان الاحتلال الاسرائيلي يهدف إلى قطع رأس الأخطبوط الإيراني بدلا من الاكتفاء بقطع أذرعه.