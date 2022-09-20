مصرع مستوطنة اسرائيلية والشرطة تبحث عن المنفذ

اعلن قائد الشرطة الاسرائيلية يعقوب شبتاي ان مستوطنة لقيت مصرعها في هجوم شنه فلسطيني في منطقة حولون

وقال المسؤول الامني الاسرائيلي: نحن الآن في مرحلة ما بعد "هجوم قومي صعب"، وهو ما اتضح في التحقيق حتى هذه اللحظة، نجري عمليات بحث لاعتقال المنفذ

واوضح انها عملية فدائية ادت الى مقتل مستوطنة وانسحاب المنفذ.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلي العامة ("كان 11")، بأن كاميرات المراقبة في المنطقة، قد سجلت لحظات مهاجمة المرأة، إذ "شوهد مشتبه به وهو يهاجم المرأة بأداة في يده ويهرب"، وفق القناة.

ونشرت مواقع الاحتلال صورة للمنفذ وطالبت المستوطنين بالمساعدة في البحث عنه