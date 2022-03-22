قتلى وجرحى من المستوطنين في عملية دهس وطعن في بئر السبع

ارتفع عدد القتلى في عملية بئر السبع الى 4 مستوطنين فيما اعلن عن اصابة اخرين وتحدثت المصادر عن اطلاق احد المسلحين الاسرائيليين النار على المنفذ الذي راجت انباء عن استشهادة وقالت مصادر عبرية ان "منفذ عملية الطعن في بئر السبع هو الأسير المحرر محمد أبو القيعان من سكان حورة في النقب وأفرج عنه مؤخراً"

مصرع 4 مستوطنين

وقتل 4 مستوطنين بينهم نساء في عملية في بئر السبع في النقب الفلسطيني المحتل حيث قام المنفذ بداية بعملية دهس للمستوطنين قبل ان يترجل ويبدأ في عملية الطعن

الفصائل الاسلامية تبارك عملية بئر السبع

وعلى الفور عقد رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينيت يجري مشاورات أمنية في أعقاب العملية التي باركتها حركة حماس على لسان المتحدث باسمها عبد اللطيف القانوع الذي قال : نوجه التحية لمنفذ العملية البطولية في بئر السبع المحتلة، ونؤكد أن معركتنا مع الاحتلال ماضية، ولن تتوقف حالة الاشتباك الدائمة.

فيما قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي أحمد المدلل : نبارك العملية البطولية والنوعية التي أكدت أن المعركة ضد الاحتلال وجرائمه هي معركة الكل الفلسطيني، والعملية تأتي في سياق الرد الطبيعي على جرائم الاحتلال ضد أهلنا في الداخل المحتل.

اخطر عملية منذ 15 عاما

واقدمت قوات الاحتلال على اقتحام بلدة حورة بالنقب المحتل بأعداد كبيرة

واعتبر بعض المعلقين الإسرائيليين بأن العملية أخطر عملية منذ 15عاماً.

ووقعت العملية في احد الشوارع المحيطة بالمجمع التجاري (شارع الخليل).

وفي وقت سابق اعلنت تقارير عبرية عن 4 جرحى من بينهم 3 مستوطنات إسرائيليات في حالة حرجة جراء عملية الطعن في مدينة بئر السبع.

وقالت مصادر ان سائق حافلة قام باطلاق النار على المهاجم مما ادى الى اصابته بصورة بالغة خطيرة فيما قالت مصادر فلسطينية ان المنفذ استشهد

اسـ ـتشهاد منفذ عملية الطعـ ـن في بئر السبع. pic.twitter.com/emLVKLGdxc — Ali ᏴK (@Ali_Bk_Hanas) March 22, 2022

وكانت قوات الاحتلال الاسرائيلي قد قتلت الشاب سند العربد من بئر السبع في 15 من مارس الجاري حيث أصيب بأكثر من 4 رصاصات وتؤكد عائلته أن عناصر قوات الاحتلال الخاصة منعوا مركبات الإسعاف من الدخول للحي لنقله للمستشفى، وبقوا فوق رأسه حتى تأكدوا من موته، وهو أب لخمسة أطفال أصغرهم رزق به قبل أسبوعين فقط.