عاجل: مقتدى الصدر يحدد شرط التصويت لرئيس الجمهورية

غرد زعيم تيار الاغلبية في البرلمان العراقي ، الزعيم الشيعي مقتدى الصدر محددا الشروط التي يجب ان تتوفر في مرشح رئيس الجمهورية العراقية خلفا للرئيس العراقي برهم صالح

الشرط في الرئيس الاصلاح

وقال مقتدى الصدر في تغريدته انه يجب ان يكون مرشح حليفه الحزب الديمقراطي الكردي رجل اصلاح ، والا فانه لم تتم الموافقه عليه من قبل تياره الذي حاز على الاغلبية في الانتخابات البرلمانية الاخيرة

ويدعم الحزب الكردي المذكور وزير الخارجية العراقي الاسبق هوشاري زيباري الى منصب الرئيس

مسعود حيدر : تغريدة السيد #الصدر هي "تأكيد" على ترشيح هوشيار زيباري لمنصب رئيس الجمهورية في العراق #لعبة_الكراسي#الشرقية_نيوز pic.twitter.com/ELTCIyCdE3 — AlSharqiya TV - قناة الشرقية (@alsharqiyatv) February 4, 2022

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