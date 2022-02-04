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عاجل: مقتدى الصدر يحدد شرط التصويت لرئيس الجمهورية

منشور 04 شباط / فبراير 2022 - 06:19
الصدر يشترط الاصلاح
الصدر يشترط الاصلاح

غرد زعيم تيار الاغلبية في البرلمان العراقي ، الزعيم الشيعي مقتدى الصدر  محددا الشروط التي يجب ان تتوفر في مرشح رئيس الجمهورية العراقية خلفا للرئيس العراقي برهم صالح 

الشرط في الرئيس الاصلاح

وقال مقتدى الصدر في تغريدته انه يجب ان يكون مرشح حليفه الحزب الديمقراطي الكردي رجل اصلاح ، والا فانه لم تتم الموافقه عليه من قبل تياره الذي حاز على الاغلبية في الانتخابات البرلمانية الاخيرة

 

 

ويدعم الحزب الكردي المذكور وزير الخارجية العراقي الاسبق هوشاري زيباري الى منصب الرئيس

 

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كلمات دالة:مقتدى الصدرهوشاري زيباريالعراقبرهم صالحمسعود بارازاني

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