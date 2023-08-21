عاجل.. مقتل مستوطنة وإصابة آخر بالرصاص في الخليل (فيديو)

قتلت مستوطنة وأصيب آخر خلال عملية إطلاق نار قرب مستوطنة "كريات أربع" في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وأعلنت نجمة داوود الحمراء، عن مقتل مستوطنة في الأربعينات من العمر وإصابة الآخر بجروح حرجة.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن مركبة مسرعة أطلقت النار تجاه مركبة للمستوطنين بالقرب من "كريات أربع"، مما أسفر عن إصابة مستوطنين بجروح خطيرة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي إغلاق المنطقة من مفترق "بيت حجاي" الاستيطاني إلى مفترق "معاليه هيفار" وحتى بني نعيم جنوبًا.

وأفادت المصادر بأن منفذ الهجوم انسحب من موقع العملية، وقد وقعت العملية بين دوار البلوطة ودوار الفحص جنوب مدينة الخليل.