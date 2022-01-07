  1. الرئيسية
  2. أخبار
  3. عاجل: منظمة مسلحة تعلن استهدافها للجيش الكازخستاني والروسي

عاجل: منظمة مسلحة تعلن استهدافها للجيش الكازخستاني والروسي

منشور 07 كانون الثّاني / يناير 2022 - 04:44
"جبهة الحرية الكازاخستانية"
"جبهة الحرية الكازاخستانية"

اعلنت جماعة ملثمة تطلق على نفسها "جبهة الحرية الكازاخستانية" مقاومتها لقوات الأمن الكازاخستانية والدول الأعضاء التي تقودها روسيا في منظمة معاهدة الأمن الجماعي.

 

 

اشادة روسية صينية باجراءات النظام في كازاخستان

الى ذلك أشاد الرئيس الصيني شي جين بينغ بالحملة الأمنية الدامية للحكومة الكازاخستانية ضد المتظاهرين، معتبراً أنها تنمّ عن الحس "العالي بالمسؤولية" الذي يتمتّع به الرئيس  قاسم جومارت توكاييف 

وقال شي في رسالة إلى توكاييف، وفق ما نقلت عنه وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية، "اتّخذتم بشكل حاسم إجراءات قوية في لحظات حاسمة وسارعتم إلى تهدئة الوضع، ما عكس موقعكم كجهة مسؤولة والشعور بالواجب كسياسي، والحس العالي بالمسؤولية الذي تتحلون به حيال بلدكم وشعبكم".

من جهته قال الكرملين إنّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحث مع قاسم جومارت توكاييف الوضع هناك خلال عدة مكالمات هاتفية.

واستعادت قوات الأمن فيما يبدو السيطرة على شوارع مدينة رئيسية في كازاخستان، اليوم الجمعة، بعد أعمال العنف التي استمرت عدة أيام.

 

كلمات دالة:جبهة الحرية الكازاخستانية

© 2000 - 2022 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...