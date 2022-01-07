عاجل: منظمة مسلحة تعلن استهدافها للجيش الكازخستاني والروسي

اعلنت جماعة ملثمة تطلق على نفسها "جبهة الحرية الكازاخستانية" مقاومتها لقوات الأمن الكازاخستانية والدول الأعضاء التي تقودها روسيا في منظمة معاهدة الأمن الجماعي.

أصدرت الآن جماعة ملثمة تسمى "جبهة الحرية الكازاخستانية" بيانًا أعلنت فيه مقاومتها لقوات الأمن الكازاخستانية والدول الأعضاء التي تقودها روسيا في منظمة معاهدة الأمن الجماعي.#كازاخستان #محمد_الخطيب pic.twitter.com/Rkyn1GAGAV — محمد الخطيب (@mhaktr) January 7, 2022

اشادة روسية صينية باجراءات النظام في كازاخستان

الى ذلك أشاد الرئيس الصيني شي جين بينغ بالحملة الأمنية الدامية للحكومة الكازاخستانية ضد المتظاهرين، معتبراً أنها تنمّ عن الحس "العالي بالمسؤولية" الذي يتمتّع به الرئيس قاسم جومارت توكاييف

وقال شي في رسالة إلى توكاييف، وفق ما نقلت عنه وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية، "اتّخذتم بشكل حاسم إجراءات قوية في لحظات حاسمة وسارعتم إلى تهدئة الوضع، ما عكس موقعكم كجهة مسؤولة والشعور بالواجب كسياسي، والحس العالي بالمسؤولية الذي تتحلون به حيال بلدكم وشعبكم".

من جهته قال الكرملين إنّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحث مع قاسم جومارت توكاييف الوضع هناك خلال عدة مكالمات هاتفية.

واستعادت قوات الأمن فيما يبدو السيطرة على شوارع مدينة رئيسية في كازاخستان، اليوم الجمعة، بعد أعمال العنف التي استمرت عدة أيام.