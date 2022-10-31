عاجل.. هجوم صاروخي روسي مكثف على المنشآت الحيوية في أوكرانيا

تتعرض العاصمة كييف ومناطق مختلفة في أوكرانيا، منذ صباح اليوم الإثنين، إلى هجمات صاروخية روسية مكثفة.

وأفاد الجيش الاوكراني، بأن البلاد تعرضت لأكثر من 50 صاروخ كروز، بينما أعلنت الرئاسة الأوكرانية، أن البلاد تتعرض لهجوم روسي مكثف، وأن الهجمات تستهدف بشكل أساسي منشآت الطاقة الحيوية.

وقال سلاح الجو الأوكراني على "تلغرام"، إن روسيا تشن هجومها إنطلاقا من منطقة روستوف، وشمال بحر قزوين، وأنها أطلقت أكثر من 50 صاروخ كروز من نوع اكس-101/اكس-555 بواسطة طائرات" من طراز تو-95 وتو-160

وأشار مستشار الرئاسة الأوكرانية كيريلو تيموتشنكو، إلى أن الدفاعات الجوية أسقطت بعض الصواريخ الروسية وأصابت بعضها الآخر، وقال: "الإرهابيون الروس شنوا مجددا هجوما كثيفا على منشآت الطاقة في عدد من المناطق".

وأفاد رئيس بلدية "كييف" فيتالي كليتشكو، بأن الضربات الروسية على العاصمة، تسببت بانقطاع التيار الكهربائي والمياه عن أحياء المدينة

ويأتي الهجوم الروسي، عقب يومين، من هجمات بالطائرات المسيرة استهدفت الأسطول الروسي في البحر الأسود، نسبته موسكو إلى كييف بمساعدة لندن.