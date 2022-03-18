عاجل: واشنطن تؤكد عرقلة ايران لحل الازمة اليمنية

اكد قائد القيادة المركزية الأميركية فرانك ماكنزي امام مجلس الشيوخ ان إيران تحول دون التوصل إلى حل في اليمن، وقال ان الحوثيون يستهدفون السعودية والإمارات بمسيرات وصواريخ قدمتها لهم إيران

جاءت افادة الجنرال ماكنزي في خضم الحديث عن تقدم في مفاوضات الملف النووي الايراني وقد وضعت واشنطن شرطا على طهران بوقف التدخل في الدول المحيطة والمجاورة وعلى رأسها اليمن والعراق وسورية ولبنان وهو ما ترفضه ايران ، حيث اكد مرشد الثورة علي خامنئي ان هذه الطلبات تعني تدخلا في الشؤون الداخلية لبلاده.

الحوثيين اكثر زعزعة للاستقرار

واشار الجنرال كينث ماكينزي، إن الحوثيين في اليمن هم الأكثر زعزعة للاستقرار من بين جميع الفروع التابعة لإيران في المنطقة، و أوضح أن الحوثيين وباستخدام أكثر الأنظمة تطوراً من طائرات بدون طيار والصواريخ الباليستية وصواريخ كروز، التي تهربها إيران إلى اليمن، استهدفوا أكبر مدن المملكة العربية السعودية وبنيتها التحتية النفطية الحيوية.

واتهم ماكنزي الحوثيين بازدراء الأعراف الدولية عندما اقتحموا مجمع السفارة الأمريكية في صنعاء في نوفمبر 2021، واحتجاز الموظفين اليمنيين المحليين بالسفارة الأمريكية، وتصاعد وتيرة عمليات الخطف والسطو المسلح والسرقة في أجزاء اليمن التي يسيطر عليها الحوثيون.

وفي عام 2021، نفذ الحوثيون أكثر من 325 هجوما عبر الحدود باستخدام الطائرات بدون طيار والصواريخ، ومنذ بداية عام 2022، شن الحوثيون ما لا يقل عن 45 هجومًا عبر الحدود ضد السعودية والإمارات بهجمات تهدد في الوقت نفسه الأفراد الأمريكيين المتمركزين في المنطقة والمصالح البحرية الدولية في البحر الأحمر وخليج عمان.

وشدد ماكينزي أن هجمات الحوثيين تخاطر بتعطيل الاقتصاد العالمي إذا نجحوا في ضرب البنية التحتية النفطية الرئيسية أو الاقتصادية.

الحرس الثوري منظمة ارهابية

وحثَت إسرائيل الجمعة واشنطن على عدم شطب الحرس الثوري الايراني من قائمة "المنظمات الإرهابية الأجنبية"، متهمة تلك القوات بـ" قتل آلاف الأشخاص" .

وكانت وسائل إعلام أمريكية قد قالت إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تدرس شطب الحرس الثوري من قائمة الإرهاب مقابل إعلان رسمي من طهران بتخفيض التصعيد في المنطقة.

إلا أن رئيس الوزراء الاسرائيلي نفتالي بينت ووزير خارجيته يائير لبيد قالا في بيان مشترك إن "الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية قتلت آلاف الأشخاص من بينهم أمريكيون ".

وتابع البيان أن "الحرس الثوري الإيراني هو حزب الله في لبنان والجهاد الإسلامي في غزة والحوثيون في اليمن والميليشيات في العراق، وكان وراء خطط لاغتيال كبار المسؤولين في الحكومة الأميركية".