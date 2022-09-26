عاجل: وفاة يوسف القرضاوي عن 96 عاما

اعلنت مصادر قطرية عن وفاة الشيخ يوسف عبد الله القرضاوي الذي يعرف بانه عالم مصري مسلم أزهري يحمل الجنسية القطرية، ورئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين سابقا عن عمر ناهو الـ 96 عاما
انتقل إلى رحمة الله سماحة الإمام يوسف القرضاوي الذي وهب حياته مبينا لأحكام الإسلام، ومدافعا عن أمته.. نسأل الله أن يرفع درجاته في عليين، وأن يلحقه بالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين.. وحسن أولئك رفيقا. وأن يجعل ما أصابه من مرض وأذى رفعا لدرجاته.. اللهم آمين pic.twitter.com/euoUztZeMQ— يوسف القرضاوي (@alqaradawy) September 26, 2022
من هو يوسف القرضاوي؟
وفق ما افاد موقع المعرفة ويكيبيديا فقد:
- مواليد 9 سبتمبر 1926
- مات والده وعمره عامان فتولى عمّه تربيته.
- حفظ القرضاوي القرآن قبل سن العاشرة
- التحق بالأزهر حتى تخرج من الثانوية وكان ترتيبه الثاني على "المملكة المصرية"
- التحق يوسف القرضاوي بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر ومنها حصل على العالمية سنة 1953 وكان ترتيبه الأول
- حصل على العالمية مع إجازة التدريس من كلية اللغة العربية سنة 1954م وكان ترتيبه الأول بين زملائه
- حصل يوسف القرضاوي على دبلوم معهد الدراسات العربية العالية التابع إلى جامعة الدول العربية
- تعرض يوسف القرضاوي للسجن عدة مرات لانتمائه إلى الإخوان المسلمين.
- دخل السجن أول مرة عام 1949في العهد الملكي، ثم اعتقل ثلاث مرات في عهد الرئيس المصري جمال عبد الناصر
- في سنة 1961، سافر القرضاوي إلى دولة قطر وعمل فيها مديراً للمعهد الديني الثانوي وحصل على جنسيتها
- 1977 تولى تأسيس وعمادة كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة قطر وظل عميداً لها إلى نهاية 1990
- تزوج القرضاوي من امرأتين الأولى مصرية اسمها إسعاد عبد الجواد "أم محمد" في ديسمبر 1958م وأنجب منها أربع بنات، وثلاثة أولاد(إلهام وسهام وعلا وأسماء) (محمد وعبد الرحمن وأسامة)
- الثانية مغربية اسمها عائشة التقى بها في أواسط الثمانينيات حين كانت طالبة في جامعة جزائرية، والتي عملت كمنتجة تلفزيونية في برنامج "للنساء فقط" والذي كانت تبثه قناة الجزيرة القطرية.
- انتمى القرضاوي لجماعة الإخوان المسلمين وأصبح من قياداتها المعروفين ويعتبر الشيخ منظر الجماعة الأول
- رفض تولي منصب المرشد عدة مرات وكان يحضر لقاءات التنظيم العالمي للإخوان المسلمين كممثل للإخوان في قطر
- في 24 يونيو 2008 احتل المرتبة الثالثة بعد الأول المفكر التركي فتح الله كولن والثاني الاقتصادي البنغالي المسلم الحاصل على جائزة نوبل 2006 محمد يونس ضمن أبرز المفكرين على مستوى العالم في قائمة عشرين شخصية
- اختير في المرتبة ال38 ضمن 50 شخصية مسلمة مؤثرة في عام 2009 في كتاب أصدره المركز الملكي للدراسات الإستراتيجية الإسلامية وهو مركز أبحاث رسمى في الأردن حول أكثر 500 شخصية مسلمة مؤثرة في عام 2009.
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