عاجل: وفد امني بقيادة نجل السيسي يزور اسرائيل

كشفت مصادر اعلامية عبرية ان محمود نجل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي زار إسرائيل، أمس الأول، (الاحد) على رأس وفد أمني رفيع المستوى

ووفق ما اشارت قناة كان الاعلامية الاسرائيلية فان لوفد المصري التقى مع مسؤولين أمنيين إسرائيليين، معنيين بعدد من الملفات المشتركة بين البلدين.



وأوضحت، أن نجل السيسي الذي يحظى بنفوذ واسع داخل الجهاز السيادي المصري بات بمثابة الرجل الأول في الإشراف على ملف العلاقات مع إسرائيل، في أعقاب تكليف اللواء أيمن بديع برئاسة اللجنة المعنية بالملف الليبي.



ولم تكن هذه هي الزيارة الأولى التي يسافر فيها محمود السيسي إلى إسرائيل، بل وصل أكثر من مرة في مهمة عمل رسمية.

ولم يصدر اي تعليق رسمي من السلطات المصري او سلطات الاحتلال الاسرائيلي

ومحمود السيسي هو ثاني أنجال الرئيس عبد الفتاح السيسي وقرينته انتصار عامر. كان رائد في المخابرات الحربية، ثم ترقى في 2018 إلى رتبة عميد، وتم تعيينه نائب رئيس المخابرات العامة، بعد أن كان رئيساً للمكتب الفني للجهاز، تحت رئاسة اللواء عباس كامل.

بعد توليه منصب نائب رئيس المخابرات العامة، قام بإقالة نحو 17 من قيادات الجهاز إثر أزمة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، إلى جانب إقالة رئيس الجهاز السابق خالد فوزي.

وفي 20 نوفمبر 2019، أعلنت صحيفة مدى مصر أن الرئيس السيسي أنهى عمل محمود السيسي في المخابرات العامة وابتعثه إلى المخابرات الحربية، وأنه بصدد إرساله في "مهمة عمل طويلة"، قد تستغرق شهوراً أو أطول للعمل في البعثة العسكرية المصرية في موسكو.