عاجل: 15 مصابا بينهم محاصرون إثر نهيار صخري قرب البحر الميت

أعلنت مصادر طبية إسرائيلية عن وقوع حادث انهيار صخري في محمية عين جدي الطبيعية بالقرب من البحر الميت، مما أسفر عن إصابة 15 شخصًا على الأقل.

تم استدعاء مروحيات عسكرية وسيارات إسعاف إسرائيلية إلى موقع الحادث للمشاركة في عمليات الإنقاذ والإخلاء.

كما تم نشر قوات إضافية من قبل وحدات الشرطة وفرق الإنقاذ في منطقة عراد للمساهمة في عمليات الإنقاذ.

وبحسب التقرير الأولي الذي تلقاه الجيش الإسرائيلي، هناك 15 جريحًا بدرجات متفاوتة، من بينهم 10 محاصرين.

وأفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان مختصر، بأن مروحيات عسكرية برفقة قوات من وحدة 669 وفرق طبية توجهت إلى نحال دافيد في منطقة عين جدي للمساعدة في إنقاذ المحاصرين بعد الانهيار الصخري.

ومن أجل الحفاظ على سلامة المسافرين والزوار، قامت الشرطة بإغلاق شارع الرقم 90 في كلا الاتجاهين بالقرب من عين جدي، وناشدت السائقين عدم السفر إلى هذه المنطقة والبحث عن طرق بديلة حتى يتم معالجة حادث انهيار الصخور.

