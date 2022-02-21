عاجل: 16 اصابة بينها حرجة في قصف للحوثيين على مطار جازان

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن عن (16) إصابة لمدنيين من جنسيات مختلفة من بينهم 3 حالات حرجة جراء العملية العدائية على مطار جازان.

وأوضح التحالف أن الحوثيين يعاودون إطلاق الهجمات العابرة للحدود من مطار صنعاء الدولي، لافتاً إلى أنه سيتخذ إجراءات حازمة لحماية المدنيين في إطار القانون الدولي الإنساني.

وأشار التحالف إلى التحضير لعملية عسكرية واسعة وعلى الحوثيين تحمل نتائج سلوك استهداف المدنيين، مؤكداً أن الحوثيين لا يفهمون سوى لغة القوة وعملية الاستجابة تتوافق مع القانون الدولي.

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن، أعلن الاثنين عن تدمير مسيرة أطلقت باتجاه مطار الملك عبد الله في جازان وسقوط شظايا اعتراض المسيرة بالمحيط الداخلي للمطار.