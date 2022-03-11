16 الف متطوع عربي طلبو الانضمام للقوات الروسية وبوتين يرحب بهم

اطلع وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو ، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على ان 16 ألف متطوع من الشرق الأوسط طلبوا من الحكومة الروسية السماح لهم بالوصول إلى منطقة دونباس بغية المشاركة في القتال ضد قوات الحكومة الأوكرانية وقدم الرئيس الروسي موافقته المبدئية على استقبالهم

بوتين يوافق على استقبال المتطوعين

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن موافقته المبدئية على فكرة جذب المتطوعين للمشاركة في العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

وجاءت تصريحات الرئيس بوتين، خلال اجتماعه مع مجلس الأمن الروسي قال خلاله "إذا كان هناك أشخاص يريدون على الانضمام بشكل طوعي، لا سيما إذا لم يكن ذلك من أجل المال للقدوم وإنما لمساعدة الأشخاص الذين يعيشون في دونباس، حسنًا نحتاج إلى مقابلتهم في منتصف الطريق ومساعدتهم على الانتقال إلى منطقة الحرب".

طلبات المتطوعين العرب

وخاطب شويغو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اجتماع للأعضاء الدائمين لمجلس الأمن الروسي اليوم الجمعة، بالقول: "نتلقى أعدادا هائلة من الطلبات من المتطوعين من دول مختلفة يرغبون في التوجه إلى جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين بغية المشاركة في ما يعتبرونه حركة تحرير، ومعظمهم من دول الشرق الأوسط حيث تجاوز عدد الطلبات عتبة الـ16 ألفا".

ومنطقة الشرق الاوسط تعني سورية والعراق ولبنان والاردن وفلسطين المحتلة ومصر

لا اعتبارات مالية

وتابع الوزير الروسي : "في هذه المسألة نعتبر من الصحيح الرد إيجابا على هذه الطلبات، خاصة وأنها تأتي ليس لاعتبارات مالية بل بسبب الرغبة الحقيقية من قبل هؤلاء الناس، ونعرف الكثيرين منهم وهم سبق أن ساعدونا في الحرب ضد "داعش" في أصعب فترة، خلال السنوات العشر الماضية".

ووافق بوتين على فكرة مساعدة هؤلاء المتطوعين في الذهاب إلى جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.

حرب المتطوعين

وكان الرئيس الاوكراني فلاديمير زيلنسكي قد اعلن عن فتح باب التطوع للمقاتلين الاجانب لمحاربة القوات الروسية التي هاجمت بلاده واعلن عن عشرات الالاف من الطلبات فيما كانت مليشيا ازوف الاسرائيلية تستقطب المئات للانضمام اليها