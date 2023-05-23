عاجل: 3 قتلى في قصف تركي على سنجار العراقية

البوابة: افادت مصادر عراقية بمصرع 3 مقاتلين بينهم قيادي كبير مرتبطين بحزب العمال الكردستاني، إثر قصف تركي عنيف على منطقة سنجار الواقعة في شمال العراق

واكد "جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان" الثلاثاء اصابة 3 مقاتلين بجروح في الهجوم الذي اشتهدف مقراً تابعاً لحزب العمال الكردستاني المعارض لأنقرة والذي يتخذ من المدينة ملاذاً له منذ سنوات

وقالت تقارير اعلامية عراقية نقلا عن مسؤولين امنيين ان الهجوم الذي تم بواسطة طائرة مسيرة استهدف منزلاً يتخذه الحزب مقراً له في قرية جوم خلف شمالي سنجار، وقد فرضت قوات حزب العمال طوقا امنيا وحصارا على المكان المستهدف

وهذا ثاني قصف تتعرض له المنطقة ومواقع حزب العمال الكردستاني العدو اللدود لانقرة منذ عقود طويلة

وفي 2020 وقعت الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان بإشراف بعثة الأمم المتحدة اتفاقا يقضي بإخراج عناصر حزب العمال الكردستاني وفصائل "الحشد الشعبي" من مدينة سنجار وإعادة النازحين، وإعمار المدينة الا ان الاتفاق تعثر بسبب رفض مسلحي "العمال الكردستاني" الانسحاب ، وما زال عشرات الآلاف من أهالي مدينة سنجار، يعيشون في مخيمات متناثرة في مدن إقليم كردستان حيث لم تتمكن الحكومة من اعادتهم بعد تحرير مدينتهم من قبضة داعش في العام 2015