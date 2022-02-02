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عاجل: 66 قتيلا في هجوم على مركز للنازحين في الكونغو

منشور 02 شباط / فبراير 2022 - 11:22
 ميليشيا كوديكو
 ميليشيا كوديكو

لقي اكثر من 60 نازحا حتفهم في هجوم للميليشيات المتمردة صباح الأربعاء على مخيم للنازحين بشرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.

ولم تعلن اي جهة مسؤوليتها الا ان اصابع الاتهام عادة ما تتجه الى ميليشيا كوديكو التي كانت قد تبنت في السابق عمليات القتل التي هزت البلاد وسقط خلالها مئات المدنيين 

 

 

ووفق تقارير حقوقية فان مقاتلي كوديكو طاردوا مئات المدنيين في إيتوري في السنوات الأخيرة وأجبروا الآلاف على الفرار من منازلهم ، حيث عادت وكما استهدفتهم في مخيمات النازحين.

ووفقًا لوكالة الهجرة التابعة للأمم المتحدة ، كان موقع النزوح في سافو موطنًا لنحو 4000 شخص في ديسمبر.

 

كلمات دالة: ميليشيا كوديكوالكونغو

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