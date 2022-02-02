عاجل: 66 قتيلا في هجوم على مركز للنازحين في الكونغو

لقي اكثر من 60 نازحا حتفهم في هجوم للميليشيات المتمردة صباح الأربعاء على مخيم للنازحين بشرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.

ولم تعلن اي جهة مسؤوليتها الا ان اصابع الاتهام عادة ما تتجه الى ميليشيا كوديكو التي كانت قد تبنت في السابق عمليات القتل التي هزت البلاد وسقط خلالها مئات المدنيين

At least 60 people killed in a militia attack on a displaced persons camp in the eastern Democratic Republic of Congo, according to the head of a local NGO and a witness, Reuters reported. #ArianaNews #Attack #Congo pic.twitter.com/bvPdjTLTQu — Ariana News (@ArianaNews_) February 2, 2022

ووفق تقارير حقوقية فان مقاتلي كوديكو طاردوا مئات المدنيين في إيتوري في السنوات الأخيرة وأجبروا الآلاف على الفرار من منازلهم ، حيث عادت وكما استهدفتهم في مخيمات النازحين.

ووفقًا لوكالة الهجرة التابعة للأمم المتحدة ، كان موقع النزوح في سافو موطنًا لنحو 4000 شخص في ديسمبر.