عارية تحتج امام مكتب الرئيس الاوكراني

احتجت ناشطة من حركة "فيمين" لحقوق المرأة أمام مكتب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، حيث عرت نفسها احتجاجا على قرار تسجيل النساء لدى مراكز التجنيد في إطار التعبئة "لمواجهة روسيا".

رفض التجنيد للنساء الاوكرانيات

وقالت حركة "فيمين" في بيان لها بهذا الصدد إن "السلطات لا يحق لها إجبار النساء على المشاركة في النزاعات المسلحة"، وأن هذا الأمر ممكن على أساس طوعي فقط.

وكتبت الناشطة على صدرها وكانت مع طفلة صغيرة، شعارات رافضة لمشاركة النساء في الحروب.

الدفاع الاوكرانيا تزج بالنساء في الحرب

وكانت وزارة الدفاع الأوكرانية قد أصدرت قرارا مثيرا للجدل، يلزم بعض الفئات من النساء بتسجيل أنفسهن لدى مراكز التجنيد على خلفية التوتر على الحدود مع روسيا.

ولا يقضي القرار بتجنيد كل النساء اللواتي يتم تسجيلهن، لكنه يوسع قائمة المهن التي سيتعين على النساء العاملات فيها الحضور لمراكز التجنيد، ما يشمل الملايين من النسوة في أوكرانيا. كما ينص القرار على غرامات مالية للمتخلفات عن الحضور إلى مراكز التجنيد لتسجيل أنفسهن.