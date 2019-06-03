عاش حياة بذخ: السجن 18 عاما للامير السعودي المزيف

قضت محكمة اميركية بالسجن 18 عاما لـ الأمير السعودي المزيف بتهمة الاحتيال. والمفاجاة ان الشاب اُعتقل ١١ مرة لارتكابه عشرات عمليات الاحتيال، واستيلائه علي ملايين الدولارات من المستثمرين حول العالم.

وقالت مصادر اعلامية من بينها صحيفة “ديلي ميل” البريطانية ان الشاب الكولومبي “أنتوني غينياك”، الذي انتحل شخصية أمير سعودي ، استولى على ما يقرب من ٨ ملايين دولار من مستثمرين.وأظهرت الصور حياة البذخ التي عاشها الامير المزيف قبل أن يتم القبض عليه، وأشارت الصحيفة أن “غينياك” يحب اقتناء أفخر السلع في العالم، من ساعات رولكس وأساور كارتييه تقدر بآلاف الدولارات ، ومنزل فاخر في ميامي، ومقتنيات باهظة الثمن يشتريها لكلبه، الذي ينشر صوره على موقع الصور والفيديوهات “إنستغرام”، فضلًا عن عدد كبير من السيارات الفاخرة، عُثر عليها في مقر إقامته.

وقالت ممثلة الادعاء فاجاردو أورشان، "طيلة العقود الثلاثة الماضية، دأب أنتوني جينياك على تصوير نفسه على أنه أمير سعودي بهدف غش عدد هائل من المستثمرين من كل أنحاء العالم وخداعهم والإضرار بمصالحهم". و"بوصفه رئيس عملية احتيال دولية بالغة التطور والتعقيد، استغل جينياك شخصيته المنتحلة - الأمير سلطان بن خالد آل سعود - لبيع الآمال الكاذبة للناس. فقد أمّل الناس بمستقبل أفضل لهم ولأسرهم ولأعمالهم. نتيجة لذلك، خسر العشرات من المستثمرين كل ما كان لديهم من أموال إذ خسروا أكثر من 8 ملايين دولار".

ولد جينياك في كولومبيا في أمريكا الجنوبية، وتبنته أسرة أمريكية في ولاية ميتشيغان عندما كان يبلغ السابعة من عمره.

وبدأ في انتحال شخصية أمير سعودي ولما يبلغ من العمر الـ 17، إذ كان يستخدم هويته المزيفة لاستصدار بطاقات ائتمان ولخداع عاملي المتاجر والمستثمرين.

وحسب حيثيات الدعوى القضائية، ألقي عليه القبض 11 مرة في العقود الثلاثة الماضية لإدارته "نشاطات تتعلق بشخصية الأمير".

ويقول مكتب المدعي العام في ولاية فلوريدا إن جينياك بدأ باستخدام اسم "سلطان بن خالد آل سعود" أوائل أيار / مايو 2015.

ولأجل تعزيز شخصيته المنتحلة، اشترى لوحات تسجيل دبلوماسية مزورة وأصدر هويات مزورة لأفراد حاشيته وحمايته. وكان يرتدي اللباس العربي التقليدي ويلبس المجوهرات والساعات الثمينة.

وكان كثير السفر بواسطة الطائرات الخاصة واليخوت الباذخة، كما كان يقتني الأعمال الفنية باهظة الثمن.

وكان جينياك يدون تفاصيل حياته الكاذبة في حسابه في انستاغرام، حيث نشر صورا تمثل كلبه وهو جالس في حقائب غالية الثمن وصورا لأفراد الأسرة السعودية الحاكمة كتب تحتها عبارات مثل "هذا والدي".

وكان جينياك أقر في وقت سابق من العام الحالي بالذنب في تهم بتزوير التحويلات الإلكترونية والتخطيط للقيام بالتزوير الإلكتروني، وسرقة هوية، وانتحال صفة دبلوماسي، حسبما تظهر إضبارة الدعوى.