"عاصفة التنين" تتسبب بمقتل طفل واصابة العشرات في مصر

حذر خبراء طقس في كلٍ من مصر، والأردن، وسوريا، ولبنان، وفلسطين، والعراق من منخفضٍ خطير أطلقوا عليه "عاصفة التنين"، سيسبب حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

لقي طفل مصرعه وأصيب 39 في عدة محافظات مصرية، بسبب ما عرف إعلاميا بـ"عاصفة التنين" التى بدأت مع الساعات الأولى الخميس.

ونقلت وسائل إعلام محلية، بينها "الأهرام" الحكومية و"صدى البلد" الخاصة، أخبارا عن إصابة أشخاص في عدة محافظات جراء موجة الطقس السيئ التي تضرب البلاد.

والأربعاء، حذر خبراء طقس في كلٍ من مصر، والأردن، وسوريا، ولبنان، وفلسطين، والعراق من منخفضٍ خطير أطلقوا عليه "عاصفة التنين"، سيسبب حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

وقالت الأهرام إنه تم إعلان حالة الطوارئ في عدة محافظات، أبرزها الإسكندرية (شمال) والغربية (وسط الدلتا)، وإغلاق جميع الموانئ في مطروح (شمال غرب).

فيما أوضحت صدى البلد أن محافظة قنا (جنوب) شهدت مصرع طفل وإصابة 17 آخرين بسبب الأحوال الجوية.

كما تسببت العاصفة فى انهيار منزلين ومسجد بقرية السلامية في المحافظة، بحسب المصدر ذاته.

ولفتت صدى البلد إلى إصابة 6 أشخاص في سوهاج (وسط) إثر سقوط نخلة عليهم، و16 شخصا في الغربية (وسط الدلتا) جراء انقلاب سيارة أجرة.