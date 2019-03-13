عاصمة عربية الاسوء للعيش في العالم

فيينا أفضل المدن لجودة العيش وبغداد الأسوأ

تصدرت فيينا للسنة العاشرة على التوالي تصنيف المدن التي تتمتع بأفضل جودة معيشة، في حين ذيّلته بغداد بفارق مرتبتين عن صنعاء، بحسب تقرير نشر الأربعاء.

والعاصمة النمسوية هي من بين ثماني مدن أوروبية احتلت أول عشرة مراكز في هذا الترتيب من إعداد مجموعة "ميرسر" الاستشارية في مجال الموارد البشرية.

وكانت المرتبة الثانية من نصيب زوريخ السويسرية يليها في المرتبة الثالثة كلّ من ميونخ الألمانية وفانكوفر الكندية وأوكلاند النيوزيلندية.

واحتلت المرتبة السادسة دوسلدورف الألمانية، متقدمة على فرانكفورت فكوبنهاغن وجنيف وبازل.

وأتت باريس في المرتبة التاسعة والثلاثين، في حين حلت لندن في المركز الحادي والأربعين، بحسب هذه الدراسة التي أجريت بين أيلول/سبتمبر وتشرين الثاني/نوفمبر 2018.

ويعدّ هذا التصنيف الذي يستند إلى 39 معيارا أداة تساعد المنظمات الدولية على تحديد مستويات رواتب الموظفين الأجانب العاملين في هذه البلدان.

ومن المعايير المعتمدة في هذه الدراسة، الإسكان والاستقرار السياسي ونسبة الجرائم وتلوث الهواء والبنى التحتية وسبل الترفيه والاقتصاد، فضلا عن نظامي الصحة والتعليم.

وفي آسيا، كانت سنغافورة الأعلى مرتبة في تصنيف نوعية الحياة وهي احتلت المركز الخامس والعشرين تليها طوكيو (49) وهونغ كونغ (71) وسيول (77).

وأتت بغداد في ذيل التصنيف حيث احتلت المرتبة الحادية والثلاثين بعد المئتين، بفارق بسيط عن بانغي (230) وصنعاء (229).