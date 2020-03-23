عالم دين سعودي يفتي: "القتل تعزيرا" لمن يتعمد نشر "كورونا"

منشور 23 آذار / مارس 2020 - 11:39 تسجيل 119 إصابة جديدة بفيروس "كوفيد-19" في المملكة خلال الساعات الـ24 الماضية. مواضيع ممكن أن تعجبك View the discussion thread. مواضيع ممكن أن تعجبك الاشتراك اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن إشترك الآن الأحدثترند بريطانيا تستعين بالجيش لمكافحة كورونا "إيرباص" تلغي صرف الأرباح للمساهمين بسبب كورونا تأجيل برنامج "The Voice Senior" حتى إشعار آخر لبنان يعتزم التوقف عن سداد جميع مستحقات السندات الدولية الدولارية تسجيل 1812 وفاة بالكورونا بإيران.. وإصابة أشهر مذيعة Loading content ...