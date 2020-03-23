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عالم دين سعودي يفتي: "القتل تعزيرا" لمن يتعمد نشر "كورونا"

منشور 23 آذار / مارس 2020 - 11:39
تسجيل 119 إصابة جديدة بفيروس "كوفيد-19" في المملكة خلال الساعات الـ24 الماضية.
تسجيل 119 إصابة جديدة بفيروس "كوفيد-19" في المملكة خلال الساعات الـ24 الماضية.

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