عالم مصري: السيسي نجح في استعادة ثقل مصر عالميا وأعاد لها الريادة العربية

قال العالم المصري الكبير فاروق الباز إن الرئيس عبد الفتاح السيسي نجح في بناء الجسور مع الدول الإفريقية جمعاء، كما نجح في استعادة ثقل مصر بنسب متفاوتة عالميا.

وأضاف الباز: "لسه مخدناش الوضع المصري القديم لما كنا بنتكلم بلسان كل العرب، ومصر تقهقر موقعها في عهد مبارك، ودلوقتي إحنا بنرجع خطوة بخطوة".

وتابع عبر "MBC مصر" "ما حدث من حفل نقل المومياوات من المتحف المصري بميدان التحرير لمتحف الحضارة بالفسطاط كانت عملية مهمة زلزلت مشاعر كل المصريين داخل وخارج الجمهورية، وهي من أهم أحداث فترة حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي".

وقال: "اتعملت بطريقة جميلة جدا ومؤدبة وحضارية وتاريخية هزت مشاعر المصريين داخليا وخارجيا".

وأوضح أن مصر لم تحصل على ريادتها بالشكل الذي تستحقه عالميا، ولكنها نجحت في تحقيق الريادة على مستوى الدول العربية بعد نجاحها في وقف إطلاق النار في فلسطين وإعادة إعمار غزة. (RT)