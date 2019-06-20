عاملات قصر امير الكويت يحتفلن بعيد ميلاده

شارك امير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، عاملات اجنبيات في قصره قمن بالاحتفال بعيد ميلاده التسعين

ونقل مغردون على موقع “تويتر”، صورًا للأمير مبتسما بين 4 موظفات يبدو انهن من جنسية اسيوية وقد اعددن له “كيكة” عليها صورته

وقال الإعلامي الكويتي، مبارك الوقيان “كم نحن فخورين بك يا أمير الإنسانية”، وأرفق صورة تجمع أمير الكويت مع الخادمات أثناء الاحتفال بعيد ميلاده.

يشار إلى أن الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، من مواليد 16 يونيو 1929؛ حيث أكمل في منتصف يونيو الجاري عامه التسعين.