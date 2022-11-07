عاملة منزلية تكشف فضيحة جديدة لرئيس «أمازون» السابق جيف بيزوس

كشف عاملة منزلية فضيحة جديدة لرئيس ومؤسس شركة «أمازون» الملياردير جيف بيزوس، حيث رفعت مديرة منزله السابقة دعوى قضائية ضد الرجل المعتقد أنه الأغنى في العالم تدعى أنها تعرضت للتمييز العنصري.

يبدوا أن الرئيس السابق لشركة أمازون العالمية لا يعيش أفضل فترات حياته، فقد واجه مؤخراً أزمتين متتابعتين، الأولى الطلاق، والثانية التخلي عن رئاسة Amazon، ومن المنتظر أن يواجه أزمة ثالثة.

فقد وجهت مدبرة منزله السابقة دعوى قضائية ضده، تقول فيها أنها تعرضت مع آخرين لظروف غير آمنة خلال فترة خدمتهم في منزل بيزوس، وذلك في إحدى محاكم ولاية سياتل.

وذكرت صحيفة «تلغراف» البريطانية إن "ويدا" قالت بأنها تعرّضت للتمييز العنصري، حيث عاشت دون فترات استراحة مع عمل دام لأكثر من 14 ساعة يومياً.

كما اشتكت "ويدا" من عدم توفر أماكن يُمكن لعمال النظافة تناول الطعام فيها، ولا يوجد غرفة استراحة مخصصة للخادمات، اللاتي كن يأكلن في غرفة الغسيل، على حد قولها.

وجاء ردّ محامي الملياردير جيف بيزوس سريعاً حيث وصف جميع هذه الادعاءات بالسخيفة.