عامل نظافة اردني يسرق ضاغطة قمامة ويقودها متسببا بمقتل 4 مواطنين

كشفت تقارير اعلامية اردنية ان عامل نظافة اردني سرق سيارة جمع القمامة (ضاغطة) وقادها من دون ترخيص مما اسفر عن وقوع حادث مريع ادى الى وفاة 4 اشخاص

وقال اهالي الضحايا في اتصال مع اذاعة حياة المحلية الاردنية ان الحادث تسبب في وفاة 4 اشخاص وعدد من الاصابات مطالبين بأن تتخذ السلطات المعنية كافة الإجراءات الصارمة بحق السائق الموقوف حاليا على ذمة التحقيق

وفي اتصال مع نائب مدير المدينة لشؤون المناطق والبيئة المهندس يوسف الدلابيح اوضح ان المركبة تابعة لامانة عمان "البلدية" تدهورت و دهست 4 أشخاص قبل نحو شهرين جنوبي العاصمة عمان . واشار الى ان "عامل وطن" لدى الامانة سرق ( ضاغطات نفايات ) وقادها في شوارع العاصمة وهو غير مرخص ودهس عددا من الاشخاص والقضية منظورة لدى الجهات القضائية، وقال ان العامل لم يكن مكلف بوظيفة رسمية وليس مخولا بقيادة المركبة

وقال اهالي الضحايا ان عملية السرقة تمت خارج اوقات الدوام الرسمية وهذه الضاغطة بحاجة الى رخصة خاصة وقد قاد السيارة باستهتار ولا مبالاة اسفر عمله هذا عن الوفيات

ولم تقدم امانة عمان اي تبرير لهذا العمل حتى ان الاهالي اكدو بانهم لم يتلقو التعازي من المسؤولين فيها، وتبلغو منهم بان مشكلة اهالي الضحايا مع عامل الوطن وليس مع امانة عمان وانتقدو عملية السرقة من دون مراقبة او رقابة على المرآب وسط حديث عن وجود آلية تتبع لخط سير المركبة وهو ما اكده المهندس الدلابيح الذي اعلن ان كل سيارة لها مسار مراقب تعطينا اشارة في حال خرجت عن مسارها بالتالي يتم التواصل مع السائق للاستفسار عن تغيير مساره

لكن احد اهالي الضحايا اكد ان الحادث وقع اثناء عودة الالية الى المرآب اي بعد وقت طويل من خروجها

والملفت للانتباه ان الحادث وقع قبل شهرين تقريبا ولم يتم التطرق اليه على الرغم من فداحته وعدد الضحايا الكبير الذي نتج عنه

.