عاهل الأردن وأمير قطر يبحثان تطورات المنطقة ومواجهة كورونا

بحث عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، الخميس، التطورات في المنطقة وجهود مواجهة وباء كورونا.

وتبادل الزعيمان، خلال اتصال هاتفي، التهاني بمناسبة قرب حلول عيد الفطر، وفق ما أورده الديوان الملكي الأردني، في بيان مقتضب، تلقت الأناضول نسخة منه.

وحتى الخميس، سجل الأردن 684 إصابة بفيروس كورونا بينهم 9 وفيات، و428 حالة تعافٍ، فيما رصدت قطر 38 ألفا و651 إصابة، بينها 17 وفاة، و7 آلاف و288 حالة تعافٍ.‎

وشهدت العلاقات بين الأردن وقطر قفزة كبيرة، خاصة بعد عودة تبادل السفراء منتصف 2019، وتقديم الدوحة مساعدات للمملكة بقيمة 500 مليون دولار.

كما زار الأمير القطري، الأردن، في 23 فبراير/ شباط الماضي، في أول زيارة له منذ اندلاع الأزمة الخليجية عام 2017، وعودة التمثيل الدبلوماسي بين البلدين في 2019.

وسحبت عمان سفيرها من الدوحة تضامنا مع كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، التي قطعت في يونيو/ حزيران 2017 علاقاتها مع قطر. (الأناضول)