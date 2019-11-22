عاهل الأردن يشدد على رفضه للمستوطنات والإجراءات الأحادية

شدد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، على موقف بلاده الرافض للمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، التي تشكل خرقا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وقال العاهل الأردني خلال لقائه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بنيويورك الخميس، إن "أي إجراءات أحادية الجانب في الأراضي الفلسطينية، من شأنها تقويض حل الدولتين وفرص تحقيق السلام الشامل في المنطقة".

وأكد ضرورة تكثيف الجهود الدولية لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين، بما يفضي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران/ يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أعلن الاثنين الماضي، أن بلاده لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية "مخالفة للقانون الدولي"، فيما لاقت تصريحاته إدانات دولية وعربية.

من جانبه، أعرب غوتيرش عن احترام الأمم المتحدة للوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس، مشيرا إلى أن المنظمة الدولية ملتزمة أيضا بحل الدولتين، "وتؤكد أهمية دور الأردن في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة".

ويأتي اللقاء ضمن زيارة رسمية غير محددة المدة يجريها عاهل الأردن إلى الولايات المتحدة، قادما إليها من كندا، حيث يتسلم خلالها جائزة "رجل الدولة – الباحث" لعام 2019، في نيويورك، التي سيمنحها معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى. (وكالات)