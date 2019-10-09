عبارات "عبرية" على ملابس تلاميذ في لبنان

عثر ذوو تلميذ في إحدى المدارس اللبنانية على عبارات باللغة العبرية على قميص رياضي تابع لمدرسة في بيروت.

وقالت قناة المنار اللبنانية إن موزع الملابس تعمد إخفاء النصوص العبرية عن الملابس عبر تغطيتها بشريط لاصق.

وبعد انكشاف الأمر، حاول أهالي التلاميذ الاستفسار عن السبب، لكنهم لم يعثروا على إجابة، فيما امتنعت المدرسة عن معاقبة أي طفل لا يرتدي الزي الرياضي الخاص بالمدرسة على خلفية الفضيحة.

وقالت وزارة الاقتصاد اللبنانية إنها أوعزت بمصادرة الملابس الرياضية الموجودة في المدرسة واحتجازها حتى انتهاء التحقيقات في القضية.

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