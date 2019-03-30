عباس: الدولة الفلسطينية آتية لا محالة

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن “فلسطين لن تكون إلا للفلسطينيين، وأن الدولة الفلسطينية الحرة المستقلة على حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية آتية لا محالة”.

وقال عباس ، في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) السبت ، إن “المعاناة التي عاناها شعبنا على مدار 100 عام والتضحيات الجسام التي قدمها هذا الشعب العظيم لن تذهب هدرا”.

وأضاف أن “ذكرى يوم الأرض الخالد، مناسبة لنجدد العهد لشعبنا على التمسك بالثوابت والحفاظ على المقدرات، وبأننا بصمود شعبنا قادرون على إفشال المؤامرات كافة التي تحاك ضده”.

ويحيي الفلسطينيون اليوم ذكرى “يوم الأرض” بفعاليات شعبية وأهلية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة.

ومن المقرر أن يتم تنظيم تظاهرات حاشدة قرب السياج الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل بمناسبة ذكرى يوم الأرض والذكرى السنوية الأولى لانطلاق مسيرات العودة التي تطالب برفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة المفروض منذ منتصف عام 2007. (د ب أ)