المزيد من أخبار

1 - 5 من 15

عباس: سفير اميركا باسرائيل "ابن كلب" وحماس مسؤولة عن تفجير موكب الحمدالله (فيديو)

عباس: سفير اميركا باسرائيل "ابن كلب" وحماس مسؤولة عن تفجير موكب الحمدالله (فيديو)
2.5 5

اضف تعليق جديد

bassam avatar
 