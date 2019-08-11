عباس: الشعب الفلسطيني لن يسمح لأحد أن يحتل مكانه

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الأحد، إن الشعب الفلسطيني لن يسمح لأحد أن “يحتل مكانه”.

وأضاف في كلمة مقتضبة لوسائل الإعلام، عقب أدائه صلاة عيد الأضحى، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله بالضفة الغربية، “نحن هنا صامدون صابرون مرابطون في أرضنا، ولن نسمح لأحد أن يخرجنا منها، ولن نسمح لأحد أن يحتل مكاننا، ولن نسمح لأحد أن يأخذ حقوقنا أو أن يهضمها”.

وتابع:” سنبقى هنا لإقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، مهما طال الزمن”.

وهنأ عباس، الشعب الفلسطيني والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة “عيد الأضحى”. (الأناضول)