عباس الى القاهرة والجامعة العربية تناقش "صفقة القرن"

يعقد وزراء الخارجية العرب لقاءا طارئا لبحث ما يعرف بـ صفقة القرن مع اعلان الولايات المتحدة الاميركية عن اطلاق الصفقة بعد شهر رمضان

واعلن الأمين العام المساعد للجامعة العربية، حسام زكي، أن الصورة الظاهرة "ليست مطمئنة" واصفا الاجتماع المقبل أنه سيكون "في غاية الأهمية" واكد ان الجامعة العربية لا تملك معلومات دقيقة بشان الصفقة

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية قد أفادت بأن "صفقة القرن" الأمريكية لا تتضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة، أي إحدى النقاط الرئيسية في حل الدولتين المنصوص عليها في مبادرة السلام العربية.

عباس الى مصر

بالتزامن مع ذلك يتوجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى مصر للقاء نظيره عبد الفتاح السيسي وقال السفير الفلسطيني لدى القاهرة والمندوب الدائم لدى الجامعة العربية دياب اللوح أن عباس سيصل مصر السبت للقاء السيسي، كما سيحضر اجتماع الجامعة العربية يوم الاحد