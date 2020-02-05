عباس الى نيويورك الاثنين لعرض مشروع قرار ضد صفقة ترامب

كان أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أكد الثلاثاء دور الأمم المتحدة كحامية للقانون الدولي في النزاع الإسرائيلي الفلسطيني.

أعلن مسؤول فلسطيني الاربعاء أن الرئيس محمود عباس سيتوجه إلى نيويورك الإثنين حيث سيقدم الفلسطينيون الثلاثاء مشروع قرار للتصويت ضد خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام.

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صالح رافت لوكالة فرانس برس إن "مشروع القرار الذي سيتم طرحه للتصويت في مجلس الأمن سيتضمن رفض صفقة ترامب نتانياهو التي هي نقيض قرارات مجلس الأمن الدولي الخاصة بالصراع الفلسطيني".

وأضاف "إذا استخدمت الولايات المتحدة حق الفيتو ضد مشروع القرار فسيتم دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة للإنعقاد تحت بند +متحدون من اجل السلام+" وتابع "نتوقع تصويت الغالبية في الجمعية العامة على رفض خطة ترامب نتانياهو".

من جانبه أعلن مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية ان الرئيس عباس "سيصل الى نيويورك الإثنين المقبل وسيلقي كلمته أمام أعضاء مجلس الأمن الثلاثاء".

وأوضح أنه "بالتنسيق الكامل مع تونس الممثل العربي في المجلس وكذلك مع ممثل الدول الاسلامية مندوب أندونيسيا سيتم تقديم مشروع قرار للتصويت عليه في جلسة مجلس الأمن".

وكان أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أكد الثلاثاء دور الأمم المتحدة كحامية للقانون الدولي في النزاع الإسرائيلي الفلسطيني.

ومن المقرر أن يطلع جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأميركي والمهندس الرئيسي لخطة الادارة الاميركية للسلام في الشرق الأوسط والتي اغضبت الفلسطينيين، اعضاء مجلس الأمن ال14 على الخطة في جلسة مغلقة ظهر الخميس.

