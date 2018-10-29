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عباس: حماس تخدم المصالح الأميركية و"صفقة القرن" لن تمر

عباس: حماس تخدم المصالح الأميركية و"صفقة القرن" لن تمر
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