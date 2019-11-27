عباس سيحدد موعد إجراء الانتخابات بناءً على ردود الفصائل

قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ، إن الرئيس محمود عباس سيحدد موعد إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، على ضوء مضمون ردود الفصائل الفلسطينية.

واضاف الشيخ، عبر حسابه على تويتر اليوم الأربعاء: ” بعد عودة الرئيس عباس من زيارته لدولة قطر سيتسلم من حنا ناصر رد حركة حماس على موضوع الانتخابات، علما بأن معظم الفصائل سلمت ردودها ، وعلى ضوء مضمون الردود سيحدد الرئيس موعد اجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية”.

بعد عودةالسيد الرئيس من زيارته لدولة قطر سيتسلم من الدكتور حنا ناصر رد حركة حماس على موضوع الانتخابات والجدير بالذكر ان معظم الفصائل سلمت ردودها ، وعلى ضوء مضمون الردود سيحدد السيد الرئيس موعد اجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية . — حسين الشيخ Hussein Al Sheikh (@HusseinSheikhpl) November 27, 2019

وكانت حركة حماس سلمت، أمس الثلاثاء، ردها الخطي على رسالة الرئيس محمود عباس ، لوفد لجنة الانتخابات المركزية برئاسة حنا ناصر.

وأعلن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، مساء الثلاثاء ،موافقة حركتة على المشاركة في الانتخابات الفلسطينية المقبلة.

وقال هنية، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس لجنة الانتخابات المركزية، إن الحركة قدمت ردها الإيجابي على خارطة الانتخابات للجنة.