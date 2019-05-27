عباس سيدعو في قمم مكة لمقاطعة ورشة البحرين

قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، واصل أبو سيف، الاثنين، إن رئيس السلطة محمود عباس، سيطالب من المشاركين في قمم مكة بمقاطعة ورشة البحرين.

وأضاف أبو يوسف، أن عباس "سليقى خطابا أمام القمتين العربية والإسلامية في المملكة العربية السعودية، يطالب المشاركين فيهما بعدم المشاركة في ورشة العمل الاقتصادية التي تنظمها الإدارة الأمريكية في البحرين الشهر القادم ضمن صفقة العار الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية".

وتستضيف السعودية، قبل نهاية شهر رمضان قمتين واحدة للدول العربية وأخرى خليجية إضافة إلى اجتماع الدورة الرابعة عشر لمنظمة المؤتمر الإسلامي.

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، خلال جلسة الحكومة الأسبوعية في رام الله اليوم، إن عباس "سوف يلقي خطابا يسطر فيه بوضوح الموقف الفلسطيني من المجريات السياسية في المنطقة ويطالب العرب والمسلمين بالإيفاء بالتزاماتهم تجاه فلسطين كما يؤكد أن فلسطين مفتاح السلام في المنطقة وهي مركز الصراع".

وجدد اشتية رفض الحكومة لما تخطط له الولايات المتحدة من عقد ورشة عمل اقتصادية في البحرين نهاية الشهر القادم.

وأشار إلى أن هذا المؤتمر "هو أحد حلقات صفقة القرن، ويستغرب مجلس الوزراء من الادعاء أن مثل هذا المؤتمر لخدمة الاقتصاد الفلسطيني في الوقت الذي يشن فيه القائمون على هذا المؤتمر حربا سياسية ومالية على شعبنا ومؤسساته وعلى المؤسسات الدولية العاملة لمساندته".

ودعت منظمة التحرير الفلسطينية، أمس الأحد الدول العربية التي أعلنت موافقتها على المشاركة في مؤتمر المنامة الاقتصادي بالعدول عن قرارها.

وأعلنت السعودية والإمارات موافقتهما على المشاركة في مؤتمر المنامة فيما لم تعلن بعد العديد من الدول عن موقفها من المشاركة أو عدمها.