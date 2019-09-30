عباس سيطلب من رئيس لجنة الانتخابات التوجه الى غزة

تنفيذا لقرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي اعلنة في الجمعية العامة للامم المتحدة، فقد اكد رئيس الوزراء محمد اشتية، الرئيس سيطلب من رئيس لجنة الانتخابات المركزية (حنا ناصر) التوجه إلى قطاع غزة، لبدء عملية التشاور مع الفصائل لإجراء الانتخابات وانجازها.

وكشف اشتية في كلمة له في مستهل جلسة الحكومة في مدينة رام الله، اليوم الإثنين، “إذا كانت المصالحة لم تنفذ إلى الآن فنحن بحاجة ماسة لإجراء الانتخابات لتعزيز الديمقراطية والاحتكام على الشعب الفلسطيني عبر صندوق الاقتراع لحل كل الخلافات القائمة”.

وشدد على أن “الحكومة جاهزة لتنفيذ قرار الانتخابات حال صدوره من قبل الرئيس عباس، ونحن بظرف أشد ما نكون فيه بحاجة للوحدة الوطنية في المرحلة التي تعيش بها قضيتنا الفلسطينية، خاصة وأن هناك من يريد إعادة القضية لسنوات، ولما قبل أوسلو”.

واستنكر اشتية عمليات التوسع الاستيطاني وبناء مستوطنات جديدة على حساب الأرض الفلسطينية، وعمليات التنكيل بحق الأسرى وكل الممارسات العنصرية الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.

وأوضح اشتية، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل اقتطاع الأموال الفلسطينية، وخاصة أموال الشهداء والأسرى وقد طالبنا دول العالم بالتدخل لوقف هذه الإجراءات غير القانونية والتدقيق في تلك الاقتطاعات.