عباس: لن نحضر ورشة المنامة.. و"صفقة العصر" لن تمر

منشور 22 حزيران / يونيو 2019 - 01:19
الرئيس الفلسطيني محمود عباس
الرئيس الفلسطيني محمود عباس

 أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس في افتتاح اجتماع اللجنة المركزية لحركة  التحرير الوطني الفلسطيني “فتح” في رام الله، ان “صفقة العصر” لا يمكن أن تمر لأنها تنهي القضية الفلسطينية.

وقال عباس في مقطع فيديو من الجلسة، “لن نحضر ورشة المنامة والسبب أن بحث الوضع الاقتصادي لا يجوز قبل أن يكون هناك وضع سياسي”.

كما أكد عباس على موقف القيادة الفلسطينية القاضي برفض استلام أموال المقاصة منقوصة من الاسرائيليين.

وأضاف “مستعدون للحوار مع الإسرائيليين في كل المواضيع المعلقة بيننا وبينهم”، ولكن بعد أن يقوموا بدفع جميع الأموال التي تم اقتطاعها.

 

كلمات دالة:محمود عباسصفقة العصراسرائيلأموال المقاصة

مواضيع ممكن أن تعجبك

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن