عباس: مؤتمر البحرين وصفقة القرن سيذهبان الى الجحيم

اعتبر الرئيس الفلسطيني محمود عباس الاثنين، ان خطة السلام في الشرق الاوسط والمعروفة ب"صفقة القرن"، وكذلك الورشة الاقتصادية التي تزمع الولايات المتحدة عقدها في البحرين للتمهيد لاعلان الجانب الاقتصادي للخطة سيكون مصيرهما "الى الحجيم".

وقال خلال حفل تكريم لمتبرعين ل"مؤسسة محمود عباس" أقيم في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، إن "من يريد حل القضية الفلسطينية عليه أن يبدأ بالقضية السياسية، وليس ببيع أوهام المليارات التي لا نعلق عليها آمالا ولا نقبل بها لأن قضيتنا سياسية بامتياز".

وأضاف "قضيتنا تتقدم خطوة خطوة وسنصل بإذن الله إلى الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وستذهب صفقة القرن أو صفقة العار إلى الجحيم بإذن الله، وسيذهب المشروع الاقتصادي الذين يعملون على عقده الشهر المقبل ليقدموا لنا أوهاما كذلك إلى الجحيم".

وتابع "نحن قلنا كلمتنا ونقولها في كل وقت وأصدرنا البيانات اللازمة بأننا لن نقبل بهذا الاجتماع ونتائجه لأنهم يبيعون لنا الأوهام التي لن يصل شيء منها اطلاقا، ونحن لسنا بحاجة لدعمهم لأننا بفضل جهود أبناء شعبنا الفلسطيني وجهود أمثالكم قادرون على أن نبني دولة عصرية حديثة بكل امتياز".

