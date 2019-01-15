عباس: ملتزمون بالحل السلمي للصراع مع إسرائيل

كما تعهد الرئيس الفلسطيني كذلك بالمحافظة علي النظام الدولي متعدد الأطراف وتعزيز التعاون بين دول الجنوب

تعهد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن بالالتزام بالحل السلمي للصراع مع إسرائيل، محذرا من أن الاحتلال يعيق الربط الإقليمي بين دول الشرق الأوسط.

جاء ذلك في كلمته، الثلاثاء، خلال حفل تسلم فلسطين رئاسة مجموعة "الـ77 والصين" لعام 2019 من مصر، الثلاثاء، بمقر الأمم المتحدة بنيويورك.

كما تعهد الرئيس الفلسطيني كذلك بالمحافظة علي النظام الدولي متعدد الأطراف وتعزيز التعاون بين دول الجنوب

وترأس محمود عباس، مساء الثلاثاء، اجتماع مجموعة الـ77+ الصين، في مقر الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، بعد تسلمه رئاسة المجموعة من وزير الخارجية المصري سامح شكري.

وأكد أن دولة فلسطين لن تدخر جهدا في ضمان العمل الجماعي من أجل البناء على ما أنجزته المجموعة على مدار 55 عاما.

وأضاف الرئيس ان تسلم رئاسة المجموعة بلا شك مسؤولية كبيرة ستتحملها دولة فلسطين بكل تواضع وإخلاص وتفانٍ، إلى جانب الالتزام والتصميم القوي دفاعا عن مصالح المجموعة وتعزيز مواقف دولها الأعضاء في الأمم المتحدة.

وشدد على أن دولة فلسطين ستعمل خلال رئاستها للمجموعة على تمتين العلاقات بين مجموعة الـ77 والصين، وبين شركائنا جميعاً في الأمم المتحدة، على أساس احترام السيادة الوطنية، ودعم أجندة التنمية وحماية مصالح بلدان الجنوب والدول النامية وقضاياها العادلة.