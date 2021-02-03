عباس يدعو الفلسطينيين الى مقاومة الاستيطان "مهما كان الثمن"

شدد عباس على "استمرار الصمود في وجه المخططات الاستيطانية الرامية إلى فرض الأمر الواقع في منطقة الأغوار"، وعبر عن "بالغ الغضب من استمرار هذا العدوان الهمجي".

دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس الأربعاء، إلى "الاستمرار في الصمود والدفاع عن الأرض والحقوق الفلسطينية ومقاومة الاستيطان مهما كان الثمن".

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه عباس مع معتصمين في خربة حمصة البقيعة، شمالي الأغوار، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، وذلك عقب هدم إسرائيل مساكن وحظائر أغنام، وتفكيك خيام ومصادرتها.

وشدد عباس على "استمرار الصمود في وجه المخططات الاستيطانية الرامية إلى فرض الأمر الواقع في منطقة الأغوار"، وعبر عن "بالغ الغضب من استمرار هذا العدوان الهمجي".

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وأكد "حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاستعمار والاحتلال، استنادا إلى الشرعية الدولية التي تكفل ذلك".

وفي وقت سابق الأربعاء، داهمت قوات إسرائيلية خربة حمصة البقيعة، وفككت وصادرت خياما نصبها متضامنون ونشطاء.

والإثنين، أزال الجيش الإسرائيلي نحو 40 مسكنا فلسطينيا، وبركسا (حظيرة مسقوفة) لتربية المواشي، في الخربة.

وأدى ذلك إلى تشريد 11 عائلة، تضم 76 فردا، بينهم 48 طفلا، وفق ما ذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية (غير حكومية).

و"حمصة البقيعة (الفوقا)" واحدة من بين 38 قرية بدوية، تقع جزئيا أو كليا داخل ميدان أعلنته إسرائيل موقعا للرماية العسكرية.



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