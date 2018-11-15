عباس يدعو حماس لتطبيق اتفاق المصالحة

الرئيس الفلسطيني، محمود عباس

دعا الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، الخميس، حركة “حماس” إلى تطبيق اتفاق المصالحة الفلسطينية، “بشكل أمين ودقيق”.

وقال عباس، في كلمة له خلال اجتماع القيادة الفلسطينية، في مدينة رام الله، إن الطريق “سالك لتحقيق المصالحة اليوم، وإزالة أسباب الانقسام، بتنفيذ أمين ودقيق لاتفاق القاهرة، بشكل شمولي، بما يضمن تحقيق الوحدة الوطنية، ويستند للعودة لإرادة الشعب”.

وأضاف: “ننتظر من حركة حماس تطبيق الاتفاق؛ إذا ما بدأت التطبيق شكل شامل، وأكدت قبوله، فنحن جاهزون”.

ووقعت حركتا “فتح”، و”حماس” اتفاقا للمصالحة في 12 تشرين الأول/ أكتوبر 2017، لكنه لم يطبق بشكل كامل، بسبب نشوب خلافات كبيرة حول عدة قضايا، منها: “تمكين الحكومة، وملف موظفي غزة الذين عينتهم حماس أثناء فترة حكمها للقطاع”. وأدان الرئيس الفلسطيني، العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، وحمّل إسرائيل المسؤولية كاملة عنه.

وقدّم الشكر لكل الدول التي ساهمت في التوصل لوقف إطلاق النار، وقال: “هدفنا تجنيب شعبنا مزيد من المجازر وجرائم الحرب”.

والثلاثاء، توصلت إسرائيل مع الفصائل الفلسطينية بغزة لاتفاق وقف إطلاق النار، بوساطة مصرية ودولية