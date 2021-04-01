عباس يرفض الرد على اتصال هاتفي من وزير الخارجية الأميركي

رفض الرئيس الفلسطيني محمود عباس الرد على اتصال هاتفي من وزير الخارجية الأمريكي انطوني بلينكن قبل حوالي الشهر ونصف الشهر، بحسب ما اوردته قناة كان الإخبارية الاسرائيلية الخميس.

وقالت القناة ان مصادر مقربة الى عباس رات انه من اللائق ان يتصل الرئيس الأمريكي جو بايدن بنفسه بالرئيس الفلسطيني وليس وزير خارجيته وفقا للقواعد الدبلوماسية المتبعة.

يشار الى انه منذ تولي بايدن الرئاسة في العشرين من يناير الماضي لم تجر بينه وبين أبو مازن أية مكالمة هاتفية.

وبدأت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، تكثيف المساعدات المالية للفلسطينيين، بعد 4 سنوات من قطع سلفه دونالد ترامب لغالبيتها منذ عام 2017. إذ تم خصيص مبلغ قريب من 100 مليون دولار للجانب الفلسطيني، وجاء في تقرير لتلفزيون abc الأمريكي أنه لم يتم الإعلان إلا عن جزء صغير من المساعدات.

وأعلنت الإدارة الأمريكية اليوم الخميس، منح 15 مليون دولار للمجتمعات الفلسطينية الضعيفة في الضفة الغربية وغزة للمساعدة في مكافحة جائحة كورونا.