عباس يشرح لدول العالم آليات الانفكاك من الاحتلال

قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، ان القيادة تعقد سلسلة اجتماعات متواصلة وبشكل دقيق تزامنا مع بدء إرسال وفود الى مختلف دول العالم، تحمل رسائل خطية من الرئيس محمود عباس تشرح الأوضاع وآليات تنفيذ قرارات المجلس المركزي، لأن الوضع القائم غير قابل للاستمرار في ظل هذه الظروف.

وأضاف عريقات في تصريحات للاذاعة الرسمية السبت، “ان إسرائيل أنهت كافة الاتفاقيات الموقعة والولايات المتحدة الأمريكية تحاول تدمير كل ما قامت عليه الشرعية الدولية”.

وطالب عريقات، المجتمع الدولي ان يدرك ماذا يحدث وما الذي سيحدث لأنه لا مجال أمام القيادة الآن سوى تنفيذ كامل لقرارات المجلسين المركزي والوطني، لأن القيادة دخلت في اتفاقيات تعاقدية لإنهاء الاحتلال وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وليس لتحسين الظروف المعيشية.

ومن المقرر ان يجتمع المجلس المركزي الفلسطيني، في 15 حزيران المقبل، لإعلان سحب الاعتراف بإسرائيل ووقف التنسيق الأمني، ووقف العمل باتفاق باريس الاقتصادي، كما أعلن عن ذلك أكثر من مسؤول فلسطيني.

وحول تصاعد حدة الجرائم التي ينفذها الاحتلال ومستوطنوه قال عريقات، “ان المجتمع الدولي وعدم اتخاذه قرارات للجم الاعتداءات الإسرائيلية بحق شعبنا أدى لأمرين وهما اعتقاد المسؤولين الاسرائيليين انه باستطاعتهم القيام بكل شيء دون رقيب او حسيب ودون أي ثمن، وان المجتمع الإسرائيلي بهذا الأمر اتجه نحو اليمين المتطرف الذي يعتقد كما قال أحد الحاخامات ان العنصرية شيء جائز وان الجينات العربية منحطة عن الجينات الاخرى”.

وحول استمرار الانقسام الفلسطيني قال عريقات “انه أصبح أحد مرتكزات صفقة القرن”، مشيرا الى تصريحات جاريد كوشنير عن الانقسام.