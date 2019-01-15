عباس يطالب الأمم المتحدة بتوفير الحماية للفلسطينيين

عباس التقى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في نيويورك

طالب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، الاثنين، بتنفيذ قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن الدولي المتعلقة بتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين، ووقف الانتهاكات الإسرائيلية والاستيطان.

جاء ذلك خلال لقائه مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الإثنين، في نيويورك، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

و التقى عباس رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة ماريا فرناندا إسبينوزا، وأطلعها على آخر التطورات في الأراضي الفلسطينية.

وكان المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوغريك، قال إن غوتيريش استقبل عباس في مكتبه، وإنهما سيشاركان في احتفال تسلم فلسطين رئاسة مجموعة الـ"77 والصين"، غدا الثلاثاء.

وفي 17 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية كاسحة، على قرار يمنح فلسطين صلاحيات قانونية تمكنها من رئاسة مجموعة الـ"77 والصين" في 2019.

وأيد القرار، الذي أعدته مصر، 146 دولة، مقابل رفض 3 دول فقط هي الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل وأستراليا، فيما امتنعت 15 دولة عن التصويت.

وسمح القرار، لدولة فلسطين بـ"المشاركة في مختلف الدورات والمؤتمرات السنوية التي ستشارك فيها المجموعة العام 2019".

ومنح القرار فلسطين حق الإدلاء بتصريحات باسم مجموعة الـ"77 والصين"، والمشاركة في صياغة مقترحات وتعديلات وحق عرض مذكرات إجرائية.

وتأسست مجموعة "الـ77 والصين" (عدد الدول المؤسسة لها) في 15 حزيران/ يونيو عام 1964 كمنظمة حكومية دولية للبلدان النامية في الأمم المتحدة، بهدف التعبير عن المصالح الاقتصادية الجماعية لتلك الدول وتعزيز قدرتها التفاوضية على القضايا الاقتصادية الدولية الرئيسية داخل منظومة الأمم المتحدة.