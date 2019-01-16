عباس يعتذر عن حضور القمة العربية الاقتصادية في بيروت

تستعد بيروت، الأحد المقبل، لاستضافة القمة الاقتصادية التنموية العربية



اعتذر الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، الأربعاء، عن حضور القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية المرتقبة بالعاصمة اللبنانية بيروت، بسبب تسلّم فلسطين رئاسة مجموعة "الـ77 والصين".

جاء ذلك في بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية، تلقت الأناضول نسخة منه.

والثلاثاء، تسلمت فلسطين رئاسة مجموعة "الـ77 والصين" لعام 2019 من مصر، بمقر الأمم المتحدة بنيويورك.

وقالت الرئاسة اللبنانية، في بيان، إن عزام الأحمد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، نقل إلى الرئيس ميشال عون، رسالة من نظيره الفلسطيني.

وأضاف البيان أن "عباس ضمّن رسالته تحياته وتقديره والشعب الفلسطيني للمواقف التي يتخذها عون دفاعا عن القضية والشعب الفلسطينيين والقدس، في كل المناسبات سواء داخل لبنان أو خارجه".

وأعرب عباس، في رسالته، عن اعتذاره عن عدم تمكنه من حضور القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية المقرر عقدها، الأحد، ببيروت، نظرا لوجوده في نيويورك مترئسا مجموعة "الـ77 والصين".

ولفت إلى أنه كلف رئيس الحكومة الفلسطينية، رامي الحمد الله، بترؤس وفد فلسطين إلى القمة.

وأبدى عباس رغبته بإجراء زيارة أخوة إلى لبنان في الوقت الذي يراه عون مناسبا.

وتستعد بيروت، الأحد المقبل، لاستضافة القمة الاقتصادية التنموية العربية، بمشاركة 850 إعلاميا لبنانيا وعربيا وأجنبيا، ومن المفترض أن تبدأ الوفود بالوصول إلى العاصمة اللبنانية بدءا من الأربعاء.

وتأسست مجموعة "الـ77 والصين" (عدد الدول المؤسسة لها)، في 15 يونيو/ حزيران 1964، منظمة حكومية دولية للبلدان النامية بالأمم المتحدة.

وتهدف المنظمة إلى التعبير عن المصالح الاقتصادية الجماعية لتلك الدول، وتعزيز قدرتها التفاوضية على القضايا الاقتصادية الدولية الرئيسية داخل المنظومة الأممية.